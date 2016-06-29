Москва, 29 июня, 2016, 20:12 — ИА Регнум. Во вторник, 28 июля, около 22:00 мск в международном терминале стамбульского аэропорта Ататюрк прогремели три взрыва: на входе, выходе и на парковке. По последним данным, погиб 41 человек, еще 147 ранены. СМИ сообщили, что подавляющее большинство пострадавших были гражданами Турции, также среди них несколько иностранцев, сообщает РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и свечи

Некоторые участники траурной акции у посольства Турции в Москве принесли с собой плакаты, развернув их напротив здания посольства. В частности на одном из них было написано «Терроризму нет места в современном мире», на другом — «Соболезнуем народу Турции».