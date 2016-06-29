Пермь, 29 июня, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Пермское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратилось в Росздравнадзор с просьбой проверить деятельность министерства здравоохранения Пермского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом отделении ОНФ.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

По информации общественных контролеров, показатели здоровья населения Прикамья за последние годы значительно ухудшились. В качестве основных проблем здравоохранения края «фронтовики» называют увеличение очередей на плановую госпитализацию и прием к врачу, сложности при получении больничного листа, закрытие больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, сокращение ставок и увеличение нагрузки на персонал, отсутствие финансирования на повышение зарплаты, сложности с записью на первичный прием, недостаток коечного фонда, удорожание на треть медикаментов и расходных материалов, простой дорогостоящего оборудования, отсутствие специалистов в сельской местности, плохую транспортную доступность медицинских учреждений.

«Это лишь часть недочетов, которые зафиксировали в прикамских медучреждениях эксперты ОНФ», — подчеркнули в региональном отделении общественной организации.

Кроме этого, по данным федеральных экспертов ОНФ, по качеству оказания медицинской помощи Пермский край входит в десятку худших регионов по стране. Так, показатели общей заболеваемости населения выросли по всем классам заболеваний, кроме психических расстройств и болезней кожи. При этом, бюджет поликлиник в Пермском крае в 2016 году сократился в среднем на 7,5%, а финансирование станций скорой помощи в среднем уменьшилось на 9,3%.

Общественники подчеркивают, что наиболее сложная ситуация сложилась в сельской местности. Так, в Коми-Пермяцком округе бюджет поликлиник в селе Кочево, поселках Гайны и Пожве урезан на 20%, 15% и 26% соответственно. На 33% сократилось финансирование Ленской поликлиники, на 26% — амбулатории при Уинской центральной районной больницы. Бюджеты сельских врачебных амбулаторий в Беляевке, Дивье, Егве, Рожественском уменьшились на 22−31% по сравнению с 2015 г. Кудымкарская, Гайнская, Юсьвинская, Кочевская больницы лишились от 1 млн до 3 млн руб.

«Если пермский Минздрав и далее вместо работы над реальным повышением качества оказания медицинской помощи населению будет замалчивать проблемы и заниматься замазыванием статистики, истинных результатов, то потребуются жесткие меры», — заявил и.о. руководителя региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Григорий Куранов.

Отметим, что в Пермском крае проблемы здравоохранения часто связываются с деятельность профильного министра Ольги Ковтун. Кроме проблем со скорой медицинской помощью в Перми, ей вменяют в вину позицию по закрытию молочных кухонь в краевом центре, трудности с записью на прием к врачу, сокращение и задержку заработной платы медикам и замену дорогих импортных лекарств дешевыми отечественными.