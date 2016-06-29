Донецк, 29 июня, 2016, 20:05 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили с занятых сегодня позиций вблизи села Логвиново под Дебальцево в Донецкой народной республике. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на министерство обороны ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Сообщается, что украинские силовики отступили с захваченных сегодня утром позиций в районе села Логвиново под Дебальцево. Территория, занятая ВСУ на несколько часов, снова находится под контролем сил ДНР.

В Минобороны ДНР подчеркнули, что добиться отступления частей 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ на ранее занимаемые позиции удалось после переговоров российских представителей в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) с украинской стороной.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что подразделения ВСУ перешли в наступление при поддержке артиллерии в направлении Дебальцево. Части ВСУ прошли четыре километра вглубь не оккупированной территории ДНР и заняли позиции в районе села Логвиново. Окопавшись на занятых позициях, ВСУ начали интенсивный обстрел Дебальцева из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.