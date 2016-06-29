Пермь, 29 июня, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Председатель комитета по международным делам Государственной Думы РФ последнего созыва, популярный телеведущий Алексей Пушков заявил, что планирует выдвигаться в Законодательное собрание Пермского края. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

russiancouncil.ru Алексей Пушков

Отметим, что вопрос о его выдвижении будет рассматриваться на региональной партийной конференции «Единой России» 8 июля.

Очевидно, что участие Алексея Пушкова в краевых выборах позволит ему претендовать на место в Совете Федерации РФ.

Отметим, что Алексей Пушков считался одним из основных претендентов на «проходные» места в партсписке «Единой России» в период сентябрьских выборов-2016. Однако, как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам прошедшего 22 мая праймериз «Единой России» он получил лишь 21 011 голосов (13,89%) и занял седьмое место по результатам партийного голосования в Пермском крае. Такие низкие результаты пермские аналитики объяснили пассивной рекламной кампанией Пушкова и тем, что международные вопросы страны, которые олицетворял депутат, находились у активных пермяков далеко не на первом месте. Исходя из результатов праймериз «Единой России», фамилии Пушкова не оказалось ни в федеральном списке, ни в списке кандидатов по одномандатным округам.

Напомним, что Алексей Пушков стал депутатами Госдумы по итогам выборов 2011 года в Пермском крае. Тогда «Единая Россия» набрала в регионе 36% голосов избирателей, что позволило пермским единороссам претендовать на три мандата в ниж­ней палате российского парламента. Список кандидатов возглавлял экс-губернатор (на тот момент министр природных ресурсов РФ) Юрий Трутнев. Следующие две позиции за ним занимали выдвинувшийся при поддержке ОНФ токарь ОАО «Стар» Валерий Трапезников и депутат предыдущего созыва Андрей Климов. Впоследствии Трутнев отказался от мандата, и депутатское место занял телеведущий Алексей Пушков.

Подчеркнем, что выборы депутатов Законодательного собрания Пермского края пройдут 18 сентября 2016 года в единый день голосования по смешанной избирательной системе.