Пермь, 29 июня, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Каждого из четырех пермяков-кандидатов от ЛДПР в Прикамье на каждом из четырех округов дублируют четверо иногородних однопартийца, передает корреспондент ИА REGNUM. На съезде ЛДПР утверждены кандидаты партии на выборах в Государственную думу РФ от Пермского края. Либерал-демократы разделили Пермский край на четыре региональные группы — по числу одномандатных округов, в каждом из которых партию представят два кандидата-«списочника». Отметим, что один из них в округе будет являться одномандатником.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

В Пермском округе № 58 кандидатом от ЛДПР стали действующий депутат Законодательного собрания Ольга Рогожникова и сотрудник управления по организационно-партийной работе в Приволжье Вячеслав Меренцев, проживающий в Москве. В Чусовском округе № 59 выбран координатор отделения ЛДПР в городе Гремячинске, депутат Земского собрания Евгений Сивцев и также сотрудник управления по организационно-партийной работе Владимир Бутенко, также проживающий в Москве. В Кунгурском округе № 60 партию представят действующий депутат Заксобрания Алексей Золотарев, а также выходец из Нижнего Новгорода Дмитрий Тарасенков. На Кудымкарский округ № 61 либерал-демократы направили депутата краевого парламента, одновременно сотрудницу аппарата регионального отделения ЛДПР Татьяну Каменских и молодую либерал-демократку из Москвы Викторию Дмитриеву. Получается, что первые из двух номеров партийного списка ЛДПР в Пермском крае, одновременно являются кандидатами от партии в одномандатных округах.

Такое минимальное количество кандидатов от либерал-демократов на выборах в Госдуму РФ местные аналитики объясняют тем, что у названных политиков практически нет шансов побороться за победу в Прикамье.