Минск, 29 июня, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Белоруссия с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее постановления Совета министров от 28 июня опубликовала пресс-служба правительства постсоветской республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

delo-group.ru Цистерны с нефтью

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть со следующего месяца будет повышена с $80,6 до $95,9 за тонну. Пошлина на прямогонный бензин увеличится с $57,2 до $68 за тонну, на товарные бензины — с $49,1 до $58,4 за тонну.

Пошлина на легкие и средние дистилляты составит $38,3 за тонну (была $32,2). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

«В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июня. Тогда они также были повышены», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Белоруссия согласованно изменяют ставки вывозных нефтепошлин, что предусмотрено договорённостями в рамках Таможенного союза. В прошлом году правительством России было принято решение о перечислении всего объёма вывозных нефтепошлин, ранее поступавших в российский бюджет, в госбюджет постсоветской республики.

Экспорт нефтепродуктов, выработанных из импортируемой по «интеграционным» ценам российской нефти, является важнейшей статьёй экспорта постсоветской республики. По оценкам экспертов, собственные нужды Белоруссии в нефти составляют около 6 млн тонн. При этом постсоветская республика добывает на своей территории около 1,6 млн тонн нефти, которую экспортирует в сыром виде в Германию. Импорт сырой нефти из России в четыре раза превышает объём внутренних потребностей Белоруссии. В 2016 году Белоруссия, как ожидается, закупит у России до 24 млн тонн нефти, основной её объём будет поставлен по нефтепроводу.