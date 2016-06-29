Белгород, 29 июня, 2016, 19:49 — ИА Регнум. В городе Старый Оскол (Белгородская область) 28 июня около 19:40 минут во дворе дома на улице Живописной взорвалось самодельное устройство для запуска салюта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Белгородской области, в результате взрыва пострадали 15-летняя девочка и 54-летний мужчина.

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Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть УМВД России по городу Старому Осколу от работников медучреждения. Сейчас пострадавшие с множественными осколочными ранениями находятся в реанимационном отделении старооскольской городской больницы №1.

По предварительной информации, пострадавший мужчина самостоятельно изготовил пусковое устройство. МВД России по городу Старому Осколу возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Причинение тяжкого вреда по неосторожности».