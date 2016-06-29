Страсбург, Франция, 29 июня, 2016, 19:38 — ИА Регнум. Румыния получала «миллионы долларов» от ЦРУ, чтобы содержать секретные тюрьмы. Об этой со ссылкой на адвоката Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) передает ABC News. В последнем проходят слушания по делу о том, что Румыния позволила ЦРУ пытать подозреваемых в терроризме в рамках секретной программы бывшего президента США Джорджа Буша.

Цитата из кф «Немыслимое». реж Грегор Джордан. 2009. США Пытки ЦРУ

Правозащитник Института «Открытое общество» Амрит Сингх заявила суду, что в 2003—2005 годы при «молчании и попустительстве» местных властей в Румынии базировались тюрьмы ЦРУ.

Представитель правительства Румынии Катринел Брумар отвергает обвинения из-за отсутствия достаточных доказательств.

Сингх отметила, что в тюрьме Бухареста ее клиента, гражданина Саудовской Аравии, заковывали в кандалы, били и принуждали к ректальному питанию. В настоящее время он находится в Гуантанамо.