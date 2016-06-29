Итальянская Лигурия требует признать Крым и отменить санкциии против России
Генуя, Италия, 29 июня, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Совет итальянской области Лигурия принял резолюцию, в которой призывает правительство Италии осудить политику Европейского Союза в отношении Крыма и добиваться отмены антироссийских санкций. Об этом сегодня, 29 июня, сообщают итальянские СМИ.
Сообщается, что за резолюцию проголосовали 26 членов Совета Лигурии из 31.
Согласно тексту резолюции председатель областного совета Лигурии и глава этого региона уполномочены вести активную работу с правительством и парламентом Италии, а также институтами Европейского Союза в целях пересмотра отношений между Евросоюзом из РФ. Также первые лица Лигурии уполномочены содействовать созданию комитета по сбору подписей для отмены антироссийских санкций.
Также в резолюции содержится обращение к правительству Италии призвать Евросоюз изменить его позицию по вопросу Крыма. Совет Лигурии требует признать волю, выраженную крымским парламентом и народом на референдуме.
Напомним, ранее другая итальянская область — Венето также поставила вопрос о признании права Крыма на самоопределение и потребовала отмены антироссйиских санкций.