Генуя, Италия, 29 июня, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Совет итальянской области Лигурия принял резолюцию, в которой призывает правительство Италии осудить политику Европейского Союза в отношении Крыма и добиваться отмены антироссийских санкций. Об этом сегодня, 29 июня, сообщают итальянские СМИ.

Francesca Cappa Лигурия, Италия

Сообщается, что за резолюцию проголосовали 26 членов Совета Лигурии из 31.

Согласно тексту резолюции председатель областного совета Лигурии и глава этого региона уполномочены вести активную работу с правительством и парламентом Италии, а также институтами Европейского Союза в целях пересмотра отношений между Евросоюзом из РФ. Также первые лица Лигурии уполномочены содействовать созданию комитета по сбору подписей для отмены антироссийских санкций.

Также в резолюции содержится обращение к правительству Италии призвать Евросоюз изменить его позицию по вопросу Крыма. Совет Лигурии требует признать волю, выраженную крымским парламентом и народом на референдуме.

Напомним, ранее другая итальянская область — Венето также поставила вопрос о признании права Крыма на самоопределение и потребовала отмены антироссйиских санкций.