Донецк, 29 июня, 2016, 19:23 — ИА Регнум. Представитель ДНР опроверг информацию о якобы национализации имущества государства Украина и предприятий украинского бизнеса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Леонид Кучма

Об этом 29 июня сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер, комментируя итоги работы экономической подгруппы в Минске, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Олифер, в рамках работы подгруппы по экономическим вопросам украинская сторона потребовала дать разъяснения относительно закона ДНР о национализации. Олифер проинформировала, что украинская сторона расценивала подобные законодательные инициативы ДНР как полный демонтаж Минских соглашений.

«В ходе дискуссии представители ОБСЕ и России согласились с тем, что подобные действия незаконны и противоречат духу Минских договоренностей. После этого представитель Донбасса сообщил, что информация о т.н. «национализации» не соответствует действительности», — отмечает представитель Леонида Кучмы.

В свою очередь в ДНР пока не прокомментировали заявление Олифер. Пресс-секретарь полномочного представителя ДНР в контактной группе, председателя Народного совета ДНР Дениса Пушилина Виктория Талакина заявила, что во время заседания Контактной группы обсуждались в основном вопросы обострения военных действий в Донбассе. В частности, речь шла об обстреле Горловки (Донетчина, под контролем ДНР) в ночь на 27 июня, а также политическое урегулирование конфликта и решение экономических проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне парламент ДНР принял закон о национализации. Данным документом предполагается национализация имущества.