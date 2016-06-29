Санкт-Петербург, 29 июня, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Ленинградская область подаст апелляцию по результатам Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Такое решение было принято в ходе рабочего совещания по улучшению инвестиционного климата региона с участием губернатора Александра Дрозденко. По некоторым параметрам рейтинга 47-й регион получил незаслуженно низкую оценку, считает губернатор. Об этом сегодня, 29 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти.

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Так, по состоянию автомобильных дорог, соответствующих нормативам, балл Ленобласти по сравнению с прошлым годом был понижен на два пункта. Тем не менее, 47-й регион остается признанным лидером по дорожному строительству не только на Северо-Западе, но и в целом по стране, подчеркнули в областном правительстве.

«По вводу в эксплуатацию дорожных объектов, в том числе мостов, мостовых переходов, виадуков, мы входим в десятку регионов-лидеров среди всех субъектов РФ. Вероятно, в оценку Ленинградской области по данному пункту в рейтинге АСИ закралась ошибка. Конечно, мы не можем согласиться с такой оценкой», — сказал Александр Дрозденко.

Аналогичная ситуация сложилась по показателям, связанным с эффективностью процедур получения бизнесом государственных услуг. Вопреки данным, указанным в рейтинге, в Ленобласти количество процедур, необходимых для получения тех или иных документов, не увеличивается, а сокращается, заверяют в правительстве региона.

Также улучшается ситуация с подключением к электросетям, отлажен механизм государственно-частного партнерства, растет качество трудовых ресурсов, оказывается всесторонняя поддержка предприятиям малого и среднего бизнеса, подчеркивают власти.

«Разумеется, есть и объективные трудности. В основном они связаны с четко регламентированными процедурами федеральных органов власти. Например, пока не отлажен электронный документооборот между МФЦ и Федеральной налоговой инспекцией, который мог бы существенно сократить сроки регистрационных процедур. Однако это требует законодательного регулирования», — отметили в пресс-службе инвестиционного комитета.

Поэтому наряду с составлением апелляции по результатам рейтинга, губернатор дал задачу подчиненным сосредоточиться на исправлении недостатков, выявленных в работе.

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По словам зампредседателя правительства по экономическому развитию и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова, помимо статистических данных, АСИ принимает во внимание мнение предпринимателей, которые работают в регионе.

«Большая часть показателей — результаты опросов бизнесменов. И это мнение крайне важно для нас. Правительство делает всё, чтобы сделать инвестиционный климат в регионе по-настоящему комфортным для ведения бизнеса. И нельзя не отметить, что в этом плане область достигла хороших результатов: мы фиксируем и рост объема инвестиций, и рост промышленного производства. Однако обоснованная критика дает нам возможность для исправления ошибок и движения вперед», — сказал Ялов.

Напомним, результаты рейтинга АСИ были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме в середине июня. Согласно рейтингу, Санкт-Петербург и Ленобласть не вошли в двадцатку самых инвестиционно-привлекательных регионов России. При этом результаты регионов, не попавших в топ-20, являются закрытыми, их раздают губернаторам субъектов, а те раскрывают данные по желанию.