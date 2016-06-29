Москва, 29 июня, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Пока ещё действующий губернатор Кировской области Никита Белых, арестованный на два месяца в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, официально уведомил руководство СИЗО «Лефортово», в котором он находится, что начинает голодовку в знак протеста. Об этом сегодня, 29 июня, сообщил журналистам его адвокат Вадим Прохоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Юрист рассказал, что сегодня утром Белых подал заявление на имя начальника СИЗО н начале голодовки в знак протеста против выдвинутого в отношении него обвинения. Кроме того, губернатор протестует, что к нему не пускают его супругу и брата.

Напомним, Белых был задержан 24 июня в одном из ресторанов Москвы при получении взятки в размере 400 тыс. евро. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал Белыха на два месяца.

Свою вину Белых не признает. В письме главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову губернатор написал, что его подставили.