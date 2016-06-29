Донецк, 29 июня, 2016, 19:11 — ИА Регнум. С 2014 года в Донбассе погибли 9,449 тыс человек, еще 21,843 тыс получили ранения, заявил помощник генсека ООН по правам человека Иван Шимонович, выступая в Женеве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечная память

По словам Шимоновича, из 9,4 тыс погибших до 2 тыс. человек были мирными жителями. При этом большая часть из них погибла в результате неприцельных обстрелов жилых районов, заявил он.

Шимонович проинформировал, что благодаря переговорам о прекращении огня количество жертв среди мирного населения с сентября упало до уровня ниже десяти убитых и 30 раненых в месяц.

Также помощник генсека ООН отмечает, что противоборствующие стороны нарушают режим прекращения огня, из-за чего ситуация в Донбассе «непредсказуемая». Он прогнозирует, что эскалация конфликта повлечет за собой серьезные последствия для гражданского населения и всего региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак заявил, что с начала 2016 года в Донбассе в результате боевых действий погибли 623 солдата ВСУ, и сейчас обстановка в Донбассе имеет тенденцию к обострению. По данным Минобороны ДНР, потери ВСУ на порядок выше.