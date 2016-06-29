Липецк, 29 июня, 2016, 19:10 — ИА Регнум. После дополнительных проверок все недостатки в летних лагерях Липецкой области исправлены, здоровью и жизни отдыхающих детей ничто не грозит. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, ход летней оздоровительной кампании и результаты проверки загородных стационарных и палаточных лагерей обсудили на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое 29 июня провел заместитель главы региона Юрий Таран.

Аркадий Пластов. Дети на прогулке. 1950

По словам Тарана, ни в одном из 17 действующих в регионе детских лагерей не запланированы многодневные походы. «С 22 по 25 июня везде прошли дополнительные проверки, все выявленные недостатки в организации отдыха детей сразу же были устранены. Особое внимание уделяется подготовке кадров для работы в лагерях. Все воспитатели и вожатые — квалифицированные педагоги, более 80% имеют высшее педагогическое образование», — подчеркнул заместитель главы региона.

За первую смену летней оздоровительной кампании организованными формами отдыха охвачено около 45 тыс. детей — больше, чем в 2015 году. В 17 загородных оздоровительных лагерях побывали более 2700 детей и подростков, а в лагерях с дневным пребыванием — почти 27 тыс. человек. В первую смену приступили к работе 28 лагерей труда и отдыха. Увеличивается и число детей, отдыхающих в палаточных лагерях.

Кроме того, участники заседания обсудили меры по розыску несовершеннолетних, ушедших из семей и государственных организаций. Отмечалось, что особого внимания заслуживает работа с категорией несовершеннолетних из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 2014 года помощь в розыске несовершеннолетних полицейским оказывают добровольцы Липецкой областной общественной организации «Поиск пропавших детей». В 2015—2016 годах они приняли участие в 59 поисковых мероприятиях, в которых были найдены 33 подростка. «Защита семьи и детства, помощь и поддержка малообеспеченных граждан остается одной из приоритетных задач социальной политики для региональной власти», — неоднократно подчеркивал глава администрации Липецкой области Олег Королев. В ходе совещания также был утвержден комплекс дополнительных мер для повышения безопасности детского отдыха в загородных лагерях.