Иваново, 29 июня, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Из аэропорта «Иваново» возобновились авиарейсы по маршруту «Иваново — Сочи — Иваново». В день открытия маршрута перевезено 127 пассажиров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Бассейн Курортной поликлиники, Сочи, 1970-е

Как уточнили в ведомстве, полеты в этом направлении будут осуществляться каждую неделю до 12 сентября 2016 года.

Перевозку осуществляет авиакомпании «Нордавиа» самолетами Boeing 737−500, которые вмещают 130 пассажиров. На организацию полетов по направлению «Иваново — Сочи — Иваново» выделены федеральные субсидии, что позволило снизить стоимость билетов.

Самолеты по маршруту будут летать по понедельникам. Время вылета из Сочи — 17:55, из Иванова — 21:55. Время в пути составит порядка трех часов.

Напомним, прямое авиасообщение в южных направлениях было организовано по поручению губернатора Ивановской области Павла Конькова. В 2015 году маршрут был открыт с июня по сентябрь.