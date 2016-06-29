Берлин, 29 июня, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Решение Великобритании покинуть Европейский Союз может вызвать «эффект домино» в остальной части ЕС, а долгосрочная неопределенность представляет угрозу для экономики всего региона. Об этом со ссылкой на министра финансов Германии Вольфганга Шойбле передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

На вопрос о возможном «эффекте домино» Шойбле ответил, что такой вариант «конечно, не должен исключаться».

Шойбле считает, что у Британии нет неограниченного времени на то, чтобы принять решение о выходе из ЕС. «Было бы справедливо, если бы они планировали принять решение в обозримом будущем», — отметил он.

По Лиссабонскому договору, страна, которая хочет выйти из Евросоюза, должна запустить процедуры в соответствии со статьей 50. После этого у нее будут два года в распоряжении, чтобы выработать условия своего выхода из ЕС.

«Конечно, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы убедиться, что ущерб от этого решения не будет еще большим», — сказал Шойбле. По мнению главы казначейства Германии, хаотичных реакций на финансовых рынках пока удается избежать.