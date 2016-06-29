Варшава, 29 июня, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Установить 28 июня государственным праздником — Днем независимости Польши — вместо существующего ныне 11 ноября предложила польская общественная организация «Лагерь Великой Польши» (Obóz Wielkiej Polski). Об этом представитель OWP Роланд Дубовский заявил в ходе возложения цветов к памятнику известному польскому политику Роману Дмовскому.

Большая четвёрка после подписания Версальского мирного договора: Дэвид Ллойд Джордж, Витторио Эмануэле Орландо, Жорж Клемансо и Вудро Вильсон. Версаль, Франция. 28 июня 1919 года

Дмовский представлял поляков на Версальской конференции и, по мнению активистов «Лагеря Великой Польши», способствовал на самом деле восстановлению независимости страны в переговорах с великими державами. Как подчеркнул Дубовский, именно благодаря таким людям как Дмовский полякам удалось перечеркнуть линию бесплодных восстаний, которые были только на руку врагам Польши, в первую очередь — Германии. «Антироссийские акции, связанные с Юзефом Пилсудским, не принесли результатов», — отметил представитель OWP.

В результате окончания Первой мировой войны многие славянские народы обрели или восстановили свою государственность. Но это была трудная борьба. «Последним актом Германской империи, который имел далеко идущие последствия, стало десантирование из крепости Магдебурга Пилсудского, прибывшего в Варшаву 11 ноября 1918 года, — сказал Дубовский. — Это была подготовка к штурму на демократию в Польше, майскому перевороту 12 мая 1926 года. Как оказалось, немецкая команда может играть до финального свистка и даже после него. В этом отношении 28 июня, день подписания Версальского договора в 1919 году, имеет больше прав быть Днем независимости Польши».

История любит повторяться и является учительницей жизни, говорится в заявлении «Лагеря Великой Польши». Сегодня в Польше, к сожалению, присутствует «губительная тенденция подталкивания поляков к необдуманному и опасному для нас вооруженному конфликту, чему благоприятствует политическую корректность, а также политика правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). Пилсудский все еще размахивает сабелькой против соседа, России, у которой вообще отсутствует какое-либо желание начать войну с Польшей, а, наоборот, Москва хочет сотрудничества на всех уровнях».