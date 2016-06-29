Москва, 29 июня, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции западных стран, до 31 декабря 2017 года. Соответствующий указ главы государства опубликован сегодня, 29 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

В указе Путина сказано, что продлевается с 6 августа 2016 года по 31 декабря 2017 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Напомним, Запад ввел санкции против России в начале 2014 года после начала гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Снятие санкций Запад увязывает с возвращением Крыма Украине и выполнение Минских соглашений.

В ответ на западные санкции Россия ввела контрсанкции. Из тех стран, которые ввели санкции против РФ, запрещено ввозить в Россию сельскохозяйственные товары.

С тех пор санкции и контрсанкции регулярно продляются.