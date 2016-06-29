Калининград, 29 июня, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Ректор БФУ им. Канта в Калининграде Андрей Клемешев опроверг информацию в СМИ о том, что руководителем создаваемого в университете института физико-математических наук и информационных технологий назначен гражданин Германии.

uni-due.de Немецкий профессор Михаэль Фарле

ИА REGNUM уточняет, что несколько дней назад «Литературная газета» в статье «Нашествие» сообщала, что «местные германофилы умудряются превзойти даже самих себя». По данным издания, в Балтийском федеральном университете им. Канта объявлено, что «командовать новым физико-математическим институтом будет — вы не поверите — немец. Из Германии».

По неофициальным данным, речь идёт о физике-теоретике из города Дуйсбург Михаэле Фарле, который не владеет русским языком.

«Информация в «Литературной газете» не соответствует действительности», — ответил Клемешев сегодня, 29 июня, на запрос редакции ИА REGNUM.

Ректор уточнил, что руководителем института физико-математических наук и информационных технологий назначен профессор, доктор физико-математических наук Артём Юров.

По словам Клемешева, профессор Фарле принимает участие в подготовке одного из международных научно-образовательных проектов, «но никогда не рассматривался в качестве кандидата на должность руководителя института».