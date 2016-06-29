Лондон, 29 июня, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон предупредил, что его страна сталкивается с нестабильным экономическим развитием после референдума, передает Reuters. Однако, по его словам, правительство не будет отказываться от правил по ограничению государственных расходов.

Эдвард Бёрн-Джонс. Плач. 1865-1866

«В моих мыслях нет сомнений в том, что это будут трудные времена для экономики», — заявил Кэмерон в парламенте.

«Если мы видим экономические трудности, один из способов, как мы должны реагировать на это, — это убедиться, что наши государственные финансы и экономика остаются прочными …, так что, я не думаю, что было бы правильным приостановить бюджетные правила», — заметил Кэмерон, отвергая призыв лидера оппозиции Джереми Корбина к повышению инвестиций.

В соответствии с экономической концепцией Великобритании, министерство финансов должно обеспечить профицит бюджета до конца 2019/20 финансового года и каждый год после этого в течение «нормальных времен». Программа также нацелена на ежегодное снижение чистой задолженности в процентном отношении к объемам ВВП до 2019/20 гг.