Вологда, 29 июня, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Результаты государственной итоговой аттестации озвучили сегодня на Вологодчине. ГИА в 9-х классах проходила по 12 предметам. Участниками экзаменов стали более 10,4 тысячи человек. Впервые школьники сдавали 4 экзамена: по обязательным учебным предметам (русский язык и математика), а также по двум учебным предметам по выбору. При этом для получения аттестата об основном общем образовании достаточно успешно пройти ГИА только по русскому языку и математике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте образования.

ccarlstead Сдача экзаменов

1,8% выпускников провалили экзамен по математике и 0,6% — по русскому языку. 55,6% выпускников 9-х классов справились с экзаменом по математике на «4» и «5». Количество таких выпускников по сравнению с прошлым годом увеличилось на 10,3%. Максимальный балл по математике набрали 29 человек. «4» и «5» по русскому получили 70% выпускников, что на 15% больше, чем в прошлом году. Максимальный балл по русскому языку набрали 177 человек. В числе лучших — Вологодский район, Вологда и Череповец.

«В период проведения аттестации зафиксированы три случая удаления участников с экзамена: за наличие при себе средств связи и за наличие справочных материалов. Результаты учащихся были аннулированы. По результатам работы общественных наблюдателей замечаний и сведений о нарушении процедуры проведения ГИА не поступало. В этом году обучающиеся 9 классов более успешно, дисциплинировано, ответственно подошли к сдаче ГИА. Эта форма аттестации приближается по форме к ЕГЭ, в этом есть большой плюс для тех, кто пойдет в 10−11-й класс», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель областного департамента образования Елена Рябова.

Добавим, что неудовлетворительные результаты выпускники смогут пересдать дважды. В июле к пересдаче допустят выпускников, получивших «двойку» по одному из обязательных учебных предметов, а также не явившиеся на экзамены по уважительным причинам. В сентябре право повторной сдачи получат вологодские школьники, провалившие больше одного предмета, или получившие «2» на первой пересдаче.