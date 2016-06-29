Нижний Новгород, 29 июня, 2016, 18:23 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде 29 июня 2016 года местный житель Олег Белов приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство своей матери, жены и шести малолетних детей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюремный срок

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, в ходе предварительного следствия Белову проведена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, в соответствии с выводами которой он страдает психическим расстройством. Это расстройство не исключает его вменяемости и Белов подлежит уголовной ответственности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2015 года Белов совершил убийство беременной жены и шестерых малолетних детей. Тела своих жертв Белов расчленил на множество фрагментов и сложил в полимерные пакеты, которые планировал захоронить. Самому старшему из убитых детей было 6 лет.

После убийства детей и жены Белов отправился во Владимирскую область, где жестоко убил собственную мать. Возможно, в его планы входило и убийство тещи, но женщину спасло то, что она уехала в Нижний Новгород, чтобы навесить дочь и внуков. Белов ждал тещу в ее доме в Коврове, но вместо нее прибыли сотрудники правоохранительных органов. Бросившийся на них с ножом Белов был ранен и обезврежен.

Семью, в которой произошла трагедия, нельзя назвать благополучной. Она стояла на учете в органах соцзащиты. В 2011 году органы опеки подавали в суд заявление о лишении отца семейства родительских прав, однако мать убедила суд этого не делать. В 2015 году женщина сама обратилась в суд с аналогичной просьбой, но на заседание суда она не явилась.

Несмотря на поступавшие сигналы о проживании детей в обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью, на протяжении трех лет сотрудники администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода не принимали никаких мер к обращению в суд с исковым заявлением о лишении их отца Олега Белова родительских прав.

В рамках расследования дела Белова в Нижнем Новгороде были задержаны участковый уполномоченный Владимир Филимонов, его непосредственный начальник Виктор Миллер, а также участковый уполномоченный Дмитрий Обливин.

Кроме Филимонова, Обливина и Миллера по делу проходят начальник районного отдела полиции Александр Вольчак и его заместитель Вячеслав Никитин. Все пятеро подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц»).

Филимонов провел четыре процессуальные проверки по заявлению супруги Белова о многочисленных фактах насилия и угроз со стороны мужа. Все эти проверки закончились вынесением постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, которые согласовал Миллер.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника районного отдела полиции Игоря Шорина. Он также подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Расследование уголовных дел в отношении должностных лиц администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода и отдела полиции №5 управления МВД России по городу Нижнему Новгороду, халатность которых способствовала преступным действиям Белова, продолжается.