Нью-Йорк, США, 29 июня, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Один из терминалов нью-йоркского международного аэропорта имени Джона Кеннеди был эвакуирован из-за тревоги, объявленной после обнаружения бесхозной сумки. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает CBS.

vistanews.ru Аэропорт Нью-Йорка (имени Джона Кеннеди)

Сообщается, что терминал №5 аэропорта имени Джона Кеннеди полностью эвакуирован. Вызваны саперы и кинологи. Они осмотрели бесхозную сумку и признали её безопасной.

Напомним, во всех аэропортах США усилены меры безопасности после террористического акта в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле (Турция).