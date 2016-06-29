Санкт-Петербург, 29 июня, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Объем бюджета Ленинградкой области в 2016 году вырос до 92,5 млрд рублей, увеличившись на 5,5 млрд, а расходы региональной казны возрастут на 7,1 млрд рублей, составив, с учетом поправок, 107,8 млрд рублей. При этом на 1,34% увеличится дефицит бюджета — до 18,27% от собственных доходов. Соответствующие поправки в главный финансовый документ 47-го региона приняли 28 июня в трех чтениях депутаты Законодательного собрания Ленобласти, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Инициировал внесение поправок в бюджет-2016 глава региона Александр Дрозденко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Дефицит областного бюджета, согласно принятым поправкам, увеличился на 1,6 млрд рублей, составив 15,3 млрд рублей. Как подчеркнул глава комитета по финансам региона Роман Марков, этот рост дефицита не повлечет за собой увеличения долговой нагрузки. «Одна из особенностей областного бюджета 2016 года в том, что его дефицит — технический. Разницу между доходами и расходами мы планируем полностью покрыть из остатков средств, образовавшихся на счетах региона по итогам 2015 года», — пояснил Марков.

Доходная часть бюджета Ленобласти увеличивается за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета и из бюджета Пенсионного фонда на общую сумму 2,3 млрд. рублей, а также за счет собственных дополнительных доходов, которые составили 3,2 млрд. рублей.

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Наиболее значительная часть дополнительных бюджетных ассигнований (953 млн рублей) будет направлена комитету по строительству. Кроме того, 64 млн рублей предусмотрены на выкуп у инвесторов детских садов по программе «Соцобъекты в обмен на налоги». Около 553 млн рублей будут направлены комитету экономического развития и инвестиционной деятельности в качестве субсидий инвесторам.

Увеличение на 851 млн рублей ожидается по Адресной инвестиционной программе, достигнув таким образом 12,4 млрд рублей. Средства, в частности, будут направлены на строительство и реконструкцию школ и детских садов, учреждений здравоохранения, объектов культуры и спорта, развитие автомобильных дорог, обеспечение качественным жильем, развитие сельского хозяйства, реконструкцию водоочистных сооружений.

Также парламентарии приняли сегодня отчет об исполнении регионального бюджета за 2015 год, по итогам которого область не освоила 6,3% от всего бюджета — около 6 млрд рублей. Согласно документу, доходы консолидированного бюджета 2015 года по сравнению с 2014-м выросли на 8,3% и составили 132,5 млрд рублей. При этом собственные доходы региона увеличились на 10,9%. Это выше среднего прироста по регионам, который за этот отчетный период составил 6,2%. Расходы консолидированного бюджета Ленобласти в 2015-м в сравнении с предыдущим годом увеличились на 10,8% и составили 120,8 млрд рублей. Средний рост по России — 1,4%.