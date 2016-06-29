Калуга, 29 июня, 2016, 18:10 — ИА Регнум. 19-летний житель Калуги судом признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), ч. 1 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев).

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Как сообщила 29 июня корреспонденту ИА REGNUM, старший следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Юлия Фомичева, следствием и судом установлено, что 18 декабря 2015 года в вечернее время на одной из улиц, а Калуги между осуждённым и 16-летним подростком произошёл конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ходе которого осуждённый нанёс потерпевшему не менее двух ударов рукой в область головы, от чего потерпевший упал на землю.

Своими действиями осуждённый причинил несовершеннолетнему повреждение в виде закрытого перелома основания черепа.

В этот же вечер у осуждённого из-за личных неприязненных отношений возник конфликт ещё с одни 18-летним потерпевшим, которому злоумышленник нанёс не менее трёх ударов руками в область головы, чем причинил ему физическую боль.

Суд, рассмотрев собранные следствием доказательства, вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.