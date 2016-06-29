Москва, 29 июня, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Сообщивший это заместитель гендиректора АО «Русатом сервис» Михаил Позняков добавил, что иранская сторона выразила желание, чтобы ремонтный персонал был также подготовлен с помощью России.

russiancouncil.ru АЭС «Бушер»

«Вполне распространенная и разумная практика — передавать контракт на сервисное обслуживание структурам, аффилированным со структурами основного подрядчика, — отметил начальник отдела анализа финансовых рынков ООО «КИТ Финанс» Василий Копосов. — Несмотря на сложную историю строительства АЭС «Бушер», все же решающую роль сыграла российская атомная промышленность. Учитывая специфику атомного строительства, как с точки зрения безопасности обслуживания, так и с точки зрения его себестоимости, данный шаг видится вполне разумным».