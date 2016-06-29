Калуга, 29 июня, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Оперативным штабом (ОШ) в Калужской области сегодня, 23 июня осуществлено тактико-специальное учение (ТСУ) по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей.

Фото пресс-службы Управления ФСБ России по Калужской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления ФСБ России по Калужской области, по легенде учения члены запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации, с целью оказания психологического давления на органы власти и достижения выполнения своих политических требований запланировали совершение в одном из регионов Центрального федерального округа резонансной террористической акции.

Выбрав для осуществления своих преступных намерений одно из мест массового пребывания людей в Калуге, группа «террористов» прибыла на автомашине в сквер Конституции, где открыла стрельбу из автоматического оружия по гражданам. Далее, реализуя свой преступный замысел, «террористы» ворвались в здание «Калужского технического колледжа» и захватили в нём заложников.

Начальник Управления ФСБ России по Калужской области — руководитель Оперативного штаба генерал-майор Владимир Бурыкин привел в боевую готовность группировку сил и средств штаба, состоящую из подразделений правоохранительных органов региона, и принял решение о проведении контртеррористической операции по нейтрализации «террористов», освобождению заложников, обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

Когда стало ясно, что «террористы» не намерены отказаться от своего преступного замысла, сотрудники спецподразделений провели боевое мероприятие по освобождению заложников и нейтрализации бандитов.

По завершении операции членами штаба отмечено, что основные цели учения достигнуты. Дана положительная оценка действиям участников учения, а также предложен ряд мер по повышению готовности группировки оперативного штаба к пресечению терактов и эффективности противодействия террористическим проявлениям в регионе.