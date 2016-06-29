Майнц, Германия, 29 июня, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Правительство Рейнланд-Пфальца проверяет возможность аннулирования продажи аэропорта коммуны Хан малоизвестным покупателям из Китая, передает Die Zeit.

Matt@PEK Аэропорт

Осведомленные источники подтвердили агентству Deutsche Presse-Agentur (DPA) сообщение майнцевской газеты Allgemeine Zeitung, в соответствии с которым правительство намерено отложить запланированное на июль в ландтаге решение по торговой сделке. Власти федеральной земли Германии готовы вести параллельные переговоры с двумя другими заинтересованными сторонами.

Обремененный долгами аэропорт Хунсрюк уже продан шанхайской фирме Yiqian Trading Company (SYT), но парламент Рейнланд-Пфальца должен еще одобрить сделку. После подписания контракта в июне у депутатов появились сомнения в связи с тем, что компания SYT, по-видимому, малоизвестна в Китае, а деловые партнеры «остаются в тени». Аэропорт на 82,5 процента принадлежит земле Рейнланд-Пфальц, остальные 17,5% — Гессену.