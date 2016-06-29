Великий Новгород, 29 июня, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Новгородская область в 2015 году увеличила поставки товаров в Санкт-Петербург на 12,8%, на общую сумму 6,9 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, регион поставляет на рынок Санкт-Петербурга, в основном, продовольственные товары: мясные и молочные изделия, минеральные воды и безалкогольные напитки.

Аполлинарий Васнецов. Новгородский торг

Кроме того, в Санкт-Петербург из Великого Новгорода везут мебель, пиломатериалы, бумажную продукцию и строительные материалы.

«Вывоз продукции из Новгородской области в Санкт-Петербург, в среднем, более чем в два раза превышает ввоз продукции в регион из Северной столицы», — отметили в правительстве Новгородской области.

Отметим, что 1−2 июля в Санкт-Петербурге пройдут традиционные Дни Новгородской области. Они проводятся с 2010 года, за время из проведения были заключены соглашения между 19 муниципальными районами Новгородской области и администрациями районов Санкт-Петербурга, в рамках которых проводятся межрегиональные ярмарки. В 2011 году была достигнута договоренность о предоставлении на продовольственных рынках Санкт-Петербурга торговых мест на льготных условиях для новгородских производителей сельхозпродукции. Также подписаны договоры и соглашения о поставках через торговые структуры Санкт-Петербурга новгородских овощей, картофеля, кур, мясной и молочной продукции.