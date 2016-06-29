Санкт-Петербург, 29 июня, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Обанкротившийся Союз кинематографистов Петербурга с сегодняшнего прекращает свою деятельность. Об этом 28 июня сообщил председатель правления организации, режиссёр Сергей Снежкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Решение отстранить от должности органы управления творческого союза принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга. Ранее, 21 апреля, суд признал организацию банкротом и открыл конкурсное производство. Причиной такого судебного решения стал долг в 18 миллионов рублей, доставшийся Союзу кинематографистов от прежнего руководства в результате непокрытых трат Дома творчества в Репино. Тем не менее, до сегодняшнего дня все полномочия руководителей организации были сохранены.

По словам исполнительного директора союза Александра Бабаяна, юридически организация продолжает существовать, но решением суда от 28 июня руководство передаётся новому конкурсному управляющему Александру Шалыго. Фактически, творческое объединение полностью прекратило своё существование с сегодняшнего дня.

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Как сообщил Сергей Снежкин, Союз кинематографистов неоднократно обращался в правительство города с целью получить финансовую помощь для погашения долгов, но её добиться так и не удалось.

Ранее глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко пояснял, что оказать такую помощь из бюджета Петербурга сторонней организации прямо запрещает законодательство.

Руководство организации надеется заручиться поддержкой главы федерального Союза кинематографистов Никиты Михалкова, в таком случае шансы вылезти из долговой ямы и восстановить деятельность творческого союза еще остаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом общественную организацию «Союз кинематографистов Санкт-Петербурга». Решение было принято по иску автономной некоммерческой организации «Институт управленческого консультирования», поданному в 2015 году. В списке кредиторов Союза значится еще несколько компаний и госструктур. Организация задолжала в целом около 20 млн рублей. Назначенный судом конкурсный управляющий должен будет представить отчет о своей деятельности по выводу организации из кризиса в октябре 2016 года.