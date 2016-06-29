Москва, 29 июня, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что Пятая Республика хочет скорейшего снятия антироссийских санкций, но все по-прежнему зависит от выполнения Минских соглашений. Об этом Эйро заявил сегодня, 29 июня, после встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

Глава французского МИД снова заявил, что санкции для Франции не самоцель. «Мы тоже хотим, чтобы они были сняты как можно скорее… Но это связано с тем, чтобы в рамках «нормандского формата» были выполнены положения Минских соглашений», — подчеркнул Эйро.

Напомним, 21 июня глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что санкции против России будут продлены. При этом он допустил, что в течение ближайших шести месяцев санкции могут быть частично сняты. Юнкер также подчеркнул, что снятие санкций увязано с выполнением Минских соглашений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции против России были введены после воссоединения Крыма с РФ и начала гражданской войны на Украине в 2014 году. Инициаторами санкций стали США, Евросоюз под американским давлением также ввел антироссийские санкции. Снятие санкций было увязано с возвращением Крыма Украине и выполнением Минских соглашений. При этом ни то, ни другое выполнить Россия не может.