Владикавказ, 29 июня, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Подразделения 19-й отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа Минобороны, дислоцированные в Северной Осетии, приступили к проведению полевого выхода на полигоне «Тарское». Как передает 29 июня корреспондент ИА REGNUM, к учениям привлечено около 3,5 тыс. военнослужащих.

function.mil.ru Учения в Северной Осетии

К отработке задач, поставленных командованием, задействована почти тысяча единиц боевой и специальной техники, из них около 40 танков Т-90 и 90 боевых машин пехоты БМП-3. В ходе полевого выхода военнослужащим бригады предстоит решать ряд задач по организации и ведению боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб на дальности до 4 км из вооружения БМП-3, танков Т-90, гранатометов РПГ-7В и АГС-17 «Пламя», пулеметов «Печенег» и другого стрелкового оружия.

Как рассказал представитель пресс-службы Южного военного округа в городе Владикавказе Дмитрий Кузьмин, мотострелковые и танковые части отработают упражнения по условиям «танкового биатлона» и «суворовский натиск». На полигоне будут проведены занятия по огневой и тактической подготовке, радиационной, химической, биологической защите, вождению боевых машин, военно-медицинской подготовке.

Отметим, что в конце полевого выхода подразделения соединения проведут бригадное тактическое учение с применением беспилотных летальных аппаратов для определения оценки эффективности поражения целей и корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений, а также в интересах разведывательных подразделений.

Напомним, что армейский полигон «Тарское» расположен в Пригородном районе Северной Осетии. Здесь регулярно проводятся различные учения с применением новейшей военной техники.