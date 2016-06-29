Воронежский детсадзакрыли после того, как в волосах ребенка нашли ртуть
Воронеж, 29 июня, 2016, 17:55 — ИА Регнум. В одном из детских садов Воронежа специалисты обнаружили ртуть — в помещении, где находились дети, содержание паров ртути превышало предельно допустимый объем в два раза. Работа детского сада временно приостановлена, ведется доследственная проверка, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов 29 июня.
Накануне, 28 июня, около 22:00 в больницу обратились родители двухлетней воспитанницы детского сада №6. После того, как родители забрали девочку вечером из детсада, в волосах ребенка они нашли шарики металлического цвета, похожие на ртуть.
Сотрудники больницы сообщили о происшествии в полицию. Сегодня, 29 июня, в детский сад пришли сотрудники ГО ЧС и управления Роспотребнадзора. Выяснилось, что в помещении детского сада содержание паров ртути превышает допустимый в два раза, а в подушке, на которой спала девочка — в десять раз.
До выяснения всех обстоятельств деятельность дошкольного учреждения приостановлена.
Прокуратура района изъяла материалы по факту происшествия из отдела полиции и передала их для проведения дальнейшей процессуальной проверки на предмет наличия признаков преступления в следственный отдел по Центральному району Воронежа СКР по Воронежской области. Ход проверки взял под личный контроль прокурора Центрального района Воронежа.