Воронеж, 29 июня, 2016, 17:55 — ИА Регнум. В одном из детских садов Воронежа специалисты обнаружили ртуть — в помещении, где находились дети, содержание паров ртути превышало предельно допустимый объем в два раза. Работа детского сада временно приостановлена, ведется доследственная проверка, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов 29 июня.

kinderly.ru Детские кубики

Накануне, 28 июня, около 22:00 в больницу обратились родители двухлетней воспитанницы детского сада №6. После того, как родители забрали девочку вечером из детсада, в волосах ребенка они нашли шарики металлического цвета, похожие на ртуть.

Сотрудники больницы сообщили о происшествии в полицию. Сегодня, 29 июня, в детский сад пришли сотрудники ГО ЧС и управления Роспотребнадзора. Выяснилось, что в помещении детского сада содержание паров ртути превышает допустимый в два раза, а в подушке, на которой спала девочка — в десять раз.

До выяснения всех обстоятельств деятельность дошкольного учреждения приостановлена.

Прокуратура района изъяла материалы по факту происшествия из отдела полиции и передала их для проведения дальнейшей процессуальной проверки на предмет наличия признаков преступления в следственный отдел по Центральному району Воронежа СКР по Воронежской области. Ход проверки взял под личный контроль прокурора Центрального района Воронежа.