Багдад, 29 июня, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Россия планирует увеличивать свое энергетическое присутствие в Ираке. Об этом сообщил сегодня, 29 июня, российский посол в Багдаде Илья Моргунов, передает «Интерфакс».

gazprom-neft.ru Нефтедобывающий промысел «Газпромнефть»

Отвечая на вопрос журналиста о том, намереваются ли отечественные компании расширять свое влияние в энергетической отрасли Ирака, Моргунов отметил, что, безусловно, такой тренде существует, а желание присутствует. Речь идет о таких компаниях как «Лукойл» и «Газпром нефть». Иракские партнеры, в свою очередь, весьма положительно реагируют на это, подчеркнул российский посол в Багдаде.

Активная деятельность в иракском энергетическом секторе является мировым трендом, от которого не должна отставать и Россия, считает Илья Моргунов. По его словам, «Ирак — это нефтяное море», и российские компании просто не могут не принимать участие в освоении богатств такого «черного золота».

Российский посол уже не в первый раз обращает внимание на необходимость расширения присутствия российских компаний на иракском энергетическом рынке. Так, в марте текущего года Моргунов заявил, что компании из РФ, специализирующиеся в энергетическом секторе, могут увеличить свое влияние в Иракском Курдистане. Соответствующий вопрос обсуждался на встрече с президентом автономного региона Масудом Барзани. При этом российский посол отметил, что здесь давно и успешно работает «дочка» «Газпрома» «Газпром нефть».

После война в Персидском заливе 1991 года энергетика Ирака находилась в плачевном состоянии. Около 97% энергетических сетей страны были уничтожены. Восстановить же инфраструктуру не позволяла экономическая блокада. Кроме того, война США и их союзников против Саддама Хусейна тоже негативно повлияла на иракский энергетический сектор. В связи с этим Минэнерго страны было вынуждено привлекать новых инвесторов. Так, в 2004 году иракское энергетическое ведомство заключило ряд контрактов с иностранными компаниями на строительство электростанций в различных провинциях страны. Например, в провинции Салах-эд-Дин вызвалась строить электростанции мощностью в 340 МВт финская компания, в районе Эль-Мусайиба — американская «Сауз Тексас».

Так как энергетика Ирака в результате военных действий была разрушена практически полностью, иностранные инвестиции в крупных масштабах неизбежны. Без них страна бы не смогла восстановить свою энергосистему. В связи с эти иракский министр электроэнергетики Вахид Карим был вынужден отправляться за спонсорами в разные страны мира. В 2008 году он отправился в Москву, где несколько раз встретился с главой Минэнерго РФ (тогда этот пост занимал Сергей Шматко). Карим также встретился с представителями компаний «Технопромэкспорт», «Интерэнергосервис» и ОАО «Силовые машины», которые уже давно реализуют в Ираке ряд проектов, в том числе в электроэнергетике.

На встрече с Шматко иракский глава Минэнерго обратил внимание на то, что Ирак надеется на расширение сотрудничества с Россией и призвал российские компании расширять свое присутствие в стране. В результате встречи Карима и Шматко стороны договорились о создании двух межгосударственных комиссий.

Напомним, что до 2003 года, когда в Ираке началась военная операция НАТО, в стране присутствовали такие российские компании как «Зарубежнефть», «Татнефть», «Союзнефтегаз», «КамАЗ», «Силовые машины», «Лукойл», «Газпром», «Башнефть» и другие. Однако после падения режима Саддама Хусейна двум странам приходилось заново выстраивать партнерские отношения, крупные российские компании вернулись в регион. Так, «Лукойлу» достался контракт на юге Ирака — «Курна-2», один из самых крупных проектов. Здесь запасы «черного золота» сравнимы с запасами Алжира.

Что касается террористической обстановки в Ираке, то в 2014 году боевики запрещенной организации «Исламское государство» напали на ряд городов на севере Ирака. Террористы атаковали нефтеперерабатывающий завод в Байджи в 40 км от столицы Багдада, правительственным войскам удалось отбить завод. Однако ряд иностранных компаний, например, ExxonMobil, British Petroleum заявили, что намерены эвакуировать персонал или вызвать его домой, если будут совершаться обстрелы.

В начале этой недели в Ираке боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) захватили территории на севере страны и осадили нефтеперерабатывающий завод в Байджи. Сегодня, 29 июня, бои между террористами и силами безопасности продолжаются.