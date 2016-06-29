Москва, 29 июня, 2016, 17:50 — ИА Регнум. В Москве насчитывается 118 легальных хостелов, 83 из которых уже прошли процедуру классификацию и получили сертификаты на оказание услуг, заявил на брифинге глава департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Владимир Черников. Он отметил, что хостелы пользуются большой популярностью, и заполняемость в них достигает 90%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В городе есть, как минимум, 7 хостелов имеющих классификацию две звезды, хотя обычно им «звездность» не присваивают», — заявил Черников.

Однако данная деятельность требует регулирования, так как хаотичное развитие хостелов приводит к их дискредитации, добавил он. Так, открывшимися возможностями воспользовались недобросовестные бизнесмены, маскирующие «резиновые квартиры» под видом хостелов, а также открывающие гостиницы в жилых домах.

Это, в свою очередь, привело к появлению большого количества жалоб от москвичей. «Это связано с тем, что некоторые воспользовались тем, что в законодательстве нет четко закрепленного понятия хостел», — уточнил Черников.

Тем не менее, по оценкам департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма, за счет вновь открывшихся хостелов гостиничный фонд Москвы увеличился на 650 средств размещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме обратили вниманиена многочисленные жалобы жителей, вынужденных соседствовать с хостелами. Законодатели намерены отрегулировать работу гостиничного бизнеса в ходе осенней сессии.