Псков, 29 июня, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Псковский региональный политсовет партии «Единая Россия» сегодня, 29 июня, утвердил список кандидатов для последующего выдвижения на выборы в Псковское областное собрание в составе общеобластной части партийного списка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Флаг партии «Единая Россия»

По словам секретаря регионального отделения партии, спикера облсобрания Александра Котова, список возглавляет губернатор Псковской области Андрей Турчак. На второй строчке — председатель Общественной организации инвалидов города Пскова, спортсмен Детско-юношеского центра спортивной подготовки Марина Борисенкова, на третьей — глава города Пскова, секретарь местного отделения партии Иван Цецерский.

Котов подчеркнул, что в соответствии с уставом партии решение политсовета будет направлено на согласование в президиум генсовета партии. Решение о выдвижении кандидатов примет региональная конференция, которая намечена на 9 июля.

Напомним, выборы в Псковское областное собрание депутатов пройдут в регионе 18 сентября 2016 года, вместе с выборами в Государственную думу РФ.