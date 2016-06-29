Вашингтон, 29 июня, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом после терактов в аэропорту Стамбула, передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волшебная лампа

Обама выразил соболезнования погибшим, рассказал репортерам пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест.

Вашингтон предложит «любую поддержку, которая была бы полезна туркам, пока они ведут расследование и принимают меры по дальнейшему усилению безопасности в своей стране», отметил он.

Напомним, 28 июня в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле прогремела серия взрывов, совершенных террористами-смертниками. Затем неизвестный мужчина на автостоянке открыл огонь из автомата Калашникова по выбегающим из здания аэровокзала пассажирам.

По последним данным в результате теракта погибло более 41 человека и более 239 получили ранения.