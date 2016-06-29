Черкесск, 29 июня, 2016, 17:44 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в 2016 году должны переехать в новые дома 632 жителя республики, проживающие в настоящее время в 37 аварийных домах. В программе ликвидации аварийного жилья участвуют десять муниципальных образований, сообщили ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

Александр Дейнека. Мирные стройки. 1960

Среди них такие населенные пункты, как Бесленей, Счастливое, Кавказское, Мичуринское, Майское, Октябрьское, Кичи-Балыкское сельские поселения, а также Карачаевский городской округ и города Черкесск и Усть-Джегута.

На выполнение этой задачи правление Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выделит региону 7,14 млн рублей. Соответствующая заявка о предоставлении материальной помощи республики одобрена Фондом. На условиях софинансирования из республиканского бюджета будут построены дома для 57 граждан, проживающих в настоящее время в трех аварийных домах Карачаевского городского округа.

Как рассказали в пресс-службе главы и правительства региона, на этапе реализации программы ликвидации ветхого жилья в 2015—2016 годах уже переселено посредством выплаты выкупной цены 320 человек из 25 аварийных многоквартирных домов. К концу 2016 года планируется завершить строительство двух многоквартирных домов в городах Черкесск и Усть-Джегута и переселить в них 262 человека из девяти аварийных домов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ход реализации в республике программы по переселению жителей аварийных домов получил высокую оценку федерального Министерства строительства и ЖКХ: республика занимает девятое место в решении вопроса ликвидации ветхого жилья. Остался удовлетворен качеством почти готового к сдаче жилья и председатель правления госкорпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ Константин Цицин, посетивший регион с рабочим визитом летом прошлого года.