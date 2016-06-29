Санкт-Петербург, 29 июня, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Необходимо принять меры против кастрации и стерилизации бездомных животных, поскольку генофонд котов и собак в России находится под угрозой. Таким мнением сегодня, 29 июня, поделился с коллегами депутат Законодательного собрания Ленинградской области Валерий Ершов на заседании регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Felinest Кот

Свою речь о трудностях жизни котов и собак коммунист Валерий Ершов произнёс во время обсуждения регионального законопроекта о содержании и защите домашних животных, где также упоминается необходимость стерилизовать (кастрировать) питомцев в ряде случаев.

Парламентарий выступил резко против такой меры, поскольку, по его мнению, она грозит подрывом генофонда российских котов. «Подумайте о генофонде наших домашних животных, скоро нормальных котов и кошек за рубежом покупать начнем! Вы посмотрите, сегодня на всю деревню один нормальный кот остался, остальные все дегенераты», — прокричал Ершов, сорвав аплодисменты коллег.

Однако депутаты рекомендовали коллеге Ершову больше заботиться о генофонде населения региона, а не кошек и собак. В итоге законопроект был принят в первом чтении.