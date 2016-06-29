Невель, Псковская область, 29 июня, 2016, 17:41 — ИА Регнум. В Псковской области Невельский районный суд признал виновными в незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации двух граждан Грузии. Как сообщили сегодня, 29 июня, ИА REGNUM в прокуратуре региона, суд установил их вину по ч.3 ст.322 и ч.3 ст.327 УК РФ, так как границу оба пересекли по подложным паспортам граждан Абхазии.

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Как было установлено, в феврале 2016 года подсудимые приобрели в Грузии подложные паспорта, после чего самолётом прибыли в Минск, а оттуда, наняв такси, выехали в сторону Государственной границы Российской Федерации с Белоруссией, которую пересекли в районе деревни Палкино Невельского района Псковской области.

«Автомобиль, в котором находились мужчины, был остановлен сотрудниками полиции в Тверской области. При проверке документов выяснилось, что предъявленные паспорта граждан Республики Абхазия являются подложными», — сообщили в прокуратуре.

Суд назначил обоим осужденным наказание в виде пяти месяцев лишения свободы со штрафом в размере 20 тыс. рублей. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.