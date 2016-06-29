Екатеринбург, 29 июня, 2016, 18:24 — ИА Регнум. В Свердловской области уголовное дело бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции одного из территориальных органов внутренних дел отправлено для рассмотрения в суд по существу. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наказание коррупционерам

Расследование проводилось вторым региональным отделом по особо важным делам СКР. В ходе следствия были проведены многочисленные экспертизы, проанализированы аудио и видеозаписи, а также допрошено более 20 свидетелей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, подозреваемый был задержан 19 декабря 2015 года оперативниками регионального управления ФСБ в одном из кафе Екатеринбурга во время передачи части взятки.

По версии следствия, в ноябре 2015 года обвиняемый, занимая высокопоставленную должность в полиции, получил предложение от представителя коммерческой организации, в отношении которой проводилась проверка. Посредник предложил взятку в размере полутора миллионов рублей за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

«По результатам служебной проверки, проведенной оперативно-розыскной частью собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области, подозреваемый сотрудник в январе 2016 года был уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия. Работа по выявлению предателей службы в гарнизоне полиции Среднего Урала ведется системно и принципиально. Только в 2016 году по итогам мероприятий ОРЧ СБ уже уволено по отрицательным мотивам 16 сотрудников, понесут они и уголовную ответственность за совершенные противоправные деяния. Кроме того, дана оценка и роли их начальников в организации воспитательной и профилактической работы с подчиненным личным составом — по результатам проверок 20 должностных лиц органов внутренних дел из числа руководящего состава получили различные взыскания — от выговора до неполного служебного соответствия», — сообщила заместитель руководителя пресс-службы областного главка полиции Нина Пелевина.

Отметим, что вчера, 28 июня, было передано в суд уголовное дело в отношении бывшего инспектора ГИБДД. По версии следствия он в период с января по апрель 2015 года неоднократно получал взятки от одной до пяти тысяч рублей от остановленных на дороге с явными признаками алкогольного опьянения автомобилистов.