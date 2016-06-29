Юнкер: Евросоюз не будет вмешиваться во внутренние дела Великобритании
Брюссель, 29 июня, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский Союз не намерен вмешиваться во внутренние дела Великобритании. Об этом он заявил журналистам сегодня, 29 июня.
Юнекра попросили прокомментировать намерение Шотландии остаться в Европейском Союзе. Ранее стало известно, что первый министр Шотландии Никола Стерджин заявила, что намеревается провести переговоры с руководством Евросоюза о перспективах сохранения членства Шотландии в ЕС. Известно, что она уже обсудила этот вопрос с председателем Европарламента Мартином Шульцем.
Юнкер подтвердил, что встретится со Стерджин сегодня. Он подчеркнул, что Шотландия получила право быть услышанной в Брюсселе. При этом Юнкер заявил, что ни он, ни председатель Евросовета Дональд Туск не намерены вмешиваться в британские вопросы.
Напомним, 23 июня в Великобритании прошел референдум по вопросу членства Соединенного королевства в Европейском Союзе. 51,9% участников плебисцита проголосовали за выход из ЕС. При этом в Шотландии большинство проголосовавших — 62% — выступили за сохранение членства в ЕС.
После объявления официальных результатов референдума в Шотландии заговорили о новом референдуме о выходе из Великобритании.