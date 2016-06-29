Брюссель, 29 июня, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский Союз не намерен вмешиваться во внутренние дела Великобритании. Об этом он заявил журналистам сегодня, 29 июня.

EU Exposed Невмешательство Евросоюза

Юнекра попросили прокомментировать намерение Шотландии остаться в Европейском Союзе. Ранее стало известно, что первый министр Шотландии Никола Стерджин заявила, что намеревается провести переговоры с руководством Евросоюза о перспективах сохранения членства Шотландии в ЕС. Известно, что она уже обсудила этот вопрос с председателем Европарламента Мартином Шульцем.

Юнкер подтвердил, что встретится со Стерджин сегодня. Он подчеркнул, что Шотландия получила право быть услышанной в Брюсселе. При этом Юнкер заявил, что ни он, ни председатель Евросовета Дональд Туск не намерены вмешиваться в британские вопросы.

Напомним, 23 июня в Великобритании прошел референдум по вопросу членства Соединенного королевства в Европейском Союзе. 51,9% участников плебисцита проголосовали за выход из ЕС. При этом в Шотландии большинство проголосовавших — 62% — выступили за сохранение членства в ЕС.

После объявления официальных результатов референдума в Шотландии заговорили о новом референдуме о выходе из Великобритании.