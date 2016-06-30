Москва, 30 июня, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Дебютный показ фильма «Донбас. Саур-могила. Неоконченная битва» состоится сегодня в московском кинотеатре «Иллюзион». События картины повествуют о высоте 277,9 в Шахтёрском районе Донецкой области — легендарном месте, где боролись против фашистов теперь уже не только в годы Великой Отечественной войны.

Андрей Бутко Разрушенный памятник на Саур-Могиле

«Донбас. Саур-могила. Неоконченная битва» был снят режиссёрами Алексеем Елистратовым и Ильдаром Якубовым по идее Алексея Елистратова в 2016 году. Картина произведена на Киностудии Госфильмофонда России, продюсером стал Михаил Бородачев.

«Фильм будет демонстрироваться впервые, далее у создателей в планах сделать небольшой тур с фильмом, показав его в других городах России. Картину уже ждут в Хабаровском крае и в южных областях», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь «Иллюзиона» Ксения Шатрова.

В далеком 1943 году за освобождение Советской Украины тысячи советских солдат сложили головы на Саур-Могиле. Оттуда началось полномасштабное наступление против немецких фашистов в Донбассе. Но, как оказалось, битва была не окончена. В наши дни мир вновь столкнулся с фашизмом, теперь уже «украинским». Девять человек, использовавших только стрелковое оружие, противостояли украинским националистам, вооружённым артиллерией и танками. Их героизм и бесстрашие вдохновили весь Донбасс, переломив наступление современных фашистов.

Жирохов Михаил Александрович Монумент на Саур-Могиле до войны

В картине герои в форме коротких интервью дают оценку событиям, произошедшим на Саур-Могиле в 2014 году. Также показаны точки зрения ведущих политиков и общественных деятелей Донецкой Народной Республики и России. В фильме использованы эксклюзивные кадры кинохроники Госфильмофонда России, ранее нигде не демонстрировавшиеся.

В «Иллюзионе» картину зрителям представит съёмочная группа и непосредственные герои событий. На показе будут присутствовать взвод «Медведи», бойцы батальона «Восток» и командир, секретарь Совета безопасности Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский.

В программе вечера — показ фильма и обсуждение его с создателями.

Гостями вечера также станут первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Франц Клинцевич, воин-интернационалист, член Союза писателей России и Национального союза писателей Украины Владимир Кошелев, советский и российский политический деятель, писатель Александр Проханов и другие.

Андрей Бутко Флаг ДНР среди руин

Справка ИА REGNUM:

Саур-Могила — курган в Шахтерском районе Донецкой области высотой 277,9 м, самая высокая точка Донбасса. В годы Великой Отечественной войны Саур-Могила стала господствующей высотой, за которую велись ожесточенные бои в июле — августе 1943 года, несколько раз она переходила из рук в руки. После войны на Саур-Могиле был создан мемориальный комплекс.

Летом 2014 года в районе кургана шли бои между ополченцами Донбасса и ВС Украины. В ходе боев в августе 2014 года мемориал был уничтожен. В результате контрнаступления ополченцев ДНР украинские силовики численностью более 4000 человек отступили, неся потери, и оказались окружёнными в Амвросиевском котле. Занятие высоты позволило войскам ДНР выйти к Азовскому морю и взять под свой контроль Новоазовск с прилегающим к нему 40-километровым участком азовского побережья.

6 апреля 2015 года, в годовщину основания ДНР, на кургане Саур-Могила был установлен колокол и размечена территория для возведения часовни. 10 сентября 2015 года в Донецке была открыта мемориальная доска в память о герое ДНР Олеге Гришине, погибшем в ходе боёв за высоту.