Рязань, 29 июня, 2016, 17:25 — ИА Регнум. 543 выпускников школ Рязанской области в этом году получили аттестаты с отличием, всего выпускниками 11-х классов в регионе стали около четырех тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства. Сегодня, 29 июня, губернатор Олег Ковалев вручил медали «За особые успехи в учении» выпускникам школ региона, которые показали высокие результаты в ходе учебы и государственной итоговой аттестации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускники — 2016

Медаль «За особые успехи в учении» была учреждена в Рязанской области в прошлом году. «Эта награда — знак признания ваших способностей и талантов, поощрение за упорный труд, стимул к дальнейшему самосовершенствованию», — сказал губернатор Олег Ковалев, обращаясь к выпускникам.

Глава региона отметил, что на протяжении всех лет учебы школьники, достигшие высоких результатов, работали системно, научились добиваться поставленных целей. Успехи лучших выпускников, по словам губернатора Олега Ковалева, свидетельствуют о том, что на них в будущем можно рассчитывать как на достойную смену, людей, обладающих волей, характером, интеллектуальным потенциалом. Глава региона пожелал вчерашним школьникам успехов в выборе будущей профессии.

«Сейчас регион и страна в целом нуждаются в высококлассных специалистах: инженерах, рабочих, врачах, учителях, современно мыслящих управленцах. Надеюсь, что ваш выбор будет верным, и вы состоитесь как профессионалы, способные найти применение своим знаниям на родной Рязанской земле», — заключил губернатор Олег Ковалев.

Всего медали «За особые успехи в учении» получили в этом году 270 выпускников — все они имеют оценки «отлично» по всем предметам учебного плана и показали высокие результаты при прохождении ЕГЭ.