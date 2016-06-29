Архангельск, 29 июня, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Депутаты Архангельского областного Собрания внесли изменения в областной закон об административных правонарушениях. Так, «ночной режим тишины» увеличен до 7 часов утра в будние дни и до 10 часов утра по выходным. Кроме того, законодательно ограничено производство шумных ремонтных и строительных работ в жилых домах с 13 часов до 15 часов ежедневно, передает корреспондент ИА REGNUM.

Исаак Левитан. Тишина. 1898

По информации председателя комитета областного Собрания по законодательству и судебно-правовым вопросам Станислава Второго, данная законодательная мера усилена по просьбам граждан.

«В течение последнего года в Архангельское областное Собрание депутатов поступило большое количество обращений от граждан относительно промежутков сохранения тишины и покоя. В своих обращениях заявители отмечают, что для большинства людей, особенно маленьких детей и лиц пожилого возраста, неприемлемо, когда режим тишины оканчивается в 6 часов утра, в то время, как многие просыпаются в 7 — 8 часов утра в будние дни, а в выходные еще позже. Также в законопроекте идет речь о необходимости введения режима тишины и в дневное время», — сказал Станислав Вторый.

Напомним, в настоящее время данной статьей закона предусмотрена ответственность за совершение в жилых домах, подъездах и на дворовых территориях в ночное время с 22 часов до 6 часов следующих суток любых действий, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан, а также установлена ответственность за производство ремонтных и (или) строительных работ в жилых домах с 20 часов, если это не связано с проведением аварийных и спасательных, а также других неотложных работ.

По итогам голосования изменения в законопроект поддержали большинство депутатов. Таким образом, увеличен «ночной режим тишины» до 7 часов утра в будние дни и до 10 часов утра в выходные и установленные федеральным законом нерабочие праздничные дни. Кроме того, законодательно ограничены производство шумных ремонтных и (или) строительных работ в жилых домах с 13 часов до 15 часов ежедневно.