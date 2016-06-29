Москва, 29 июня, 2016, 17:11 — ИА Регнум. В настоящее время даже выплаты физлицам по страхованию вкладов сопряжены с определенными трудностями, поэтому вряд ли можно ожидать изменений в плане расширения круга субъектов страхования в случае отзывов лицензии у банков. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 29 июня замгендиректора по работе с кредитными организациями компании «ФинЭкспертиза» Наталья Борзова, комментируя отзыв Банком России лицензий у двух московских банков — «Приско капитал банка» и «Интеркредита».

Dan Moyle Денежные потери

«Отзывы банковских лицензий — это уже сложившаяся тенденция. И здесь в ближайшей перспективе не стоит ожидать значительных изменений. Но есть надежда, что ЦБ при отзыве лицензий будет взвешивать последствия таких действий для экономики страны в целом, принимая во внимание то, что компании, державшие счета в «лопнувших» банках, теряют свои деньги и, соответственно, возможность работать на благо России», — отметила она.

При этом Борзова выразила сомнение, что государство пойдет навстречу малому бизнесу в плане страхования банковских счетов. «Что касается государственного страхования банковских счетов малого бизнеса по аналогии с вкладами граждан, эту инициативу в ближайшее время мы вряд ли увидим реализованной, поскольку даже выплаты физлицам сопряжены с определенными трудностями», — считает эксперт.

Банк России 29 июня отозвал лицензии на осуществление банковских операций сразу у двух московских банков — «Приско капитал банка» и банка «Интеркредит», сообщает пресс-служба ЦБ. В обеих кредитных организациях введена временная администрация. Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил, что Минфин принципиально не возражает против включения счетов малых предприятий в систему страхования вкладов, однако до принятия подобной нормы необходимо решить ряд вопросов, касающихся, в частности, недостоверной отчетности предприятий ради соответствия критериям малого бизнеса.