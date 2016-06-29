Нью-Дели, 29 июня, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Индия нашла новый способ для стимулирования экономического роста. Правительство значительно повысило зарплаты более десяти миллионов государственных служащих и пенсионеров, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. С января их оклады возрастут на 23,5%. Наивысшая налоговая ставка для чиновников, составляющая 90 тысяч рупий (1200 евро) в месяц, будет повышена до 250 тыс. — больше, чем в два раза.

Павел Федотов. Взяточник

Расходы лягут тяжелым бременем на бюджет Индии, чьи расходы вырастут на 1 триллион рупий (13,55 млрд евро). Изменения уже частично учтены в бюджете этого фискального года (31 марта). Правительство надеется компенсировать потери дополнительными доходами от продажи телекоммуникационных лицензий и штрафов для неплательщиков налогов.

Значительное повышение заработной платы направлено на обуздание разгула коррупции в государственных органах Индии. В последний раз правительство так сильно увеличило зарплаты государственных служащих в 2008 году — на 40 процентов.