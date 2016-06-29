Тула, 29 июня, 2016, 17:01 — ИА Регнум. «Горячая линия» по противодействию коррупции в здравоохранении заработала в Тульской области по поручению исполняющего обязанности губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона 29 июня.

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Об этом стало известно на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции под председательством Алексея Дюмина. Темой стал вопрос о фактах коррупции в медицинских учреждениях региона.

Как сообщила министр здравоохранения Тульской области Ольга Аванесян, высокотехнологичная и специализированная медицинская помощь, в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывается бесплатно. Вместе с тем зафиксированы жалобы граждан на отдельные учреждения здравоохранения, предлагающие оплатить такие услуги.

Алексей Дюмин назвал такое положение дел недопустимым. По итогам комиссии глава региона дал поручение на базе круглосуточного «телефона доверия» губернатора (8−800−200−71−02) организовать отдельную «Горячую линию» по вопросам здравоохранения и обеспечить оперативное реагирование по каждому такому случаю.

«Подобное «превращение» бесплатных услуг в платные — это самоуправство и злоупотребление служебным положением. Если такие факты подтвердятся, виновные должны быть наказаны по всей строгости закона», — сказал Алексей Дюмин.