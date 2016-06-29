Минск, 29 июня, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Встреча Контактной группы дала определенные результаты, несмотря на сложную ситуацию на Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня, об этом заявил полпред президента РФ в Контактной группе по Украине Борис Грызлов журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Первая попытка — провал

«Согласованы новые шаги по разведению сторон на линии разграничения. Это особенно важно в момент, когда положение в сфере безопасности в районе линии разграничения остается тревожным, не прекращаются обстрелы территории Донбасса», — отметил Грызлов.

Выход из ситуации в том, чтобы политические вопросы и вопросы безопасности решались параллельно и взаимосвязано, и порядок их решения должен соответствовать Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, подчеркнул полпред президента РФ. «Нарушать его — значит разрушать ту единственную базу, на которой строится весь мирный процесс. Мир особенно необходим для того, чтобы улучшить гуманитарную и экономическую ситуацию. Она остается крайне тяжелой», — констатировал он.

Тем не менее, по словам Грызлова, есть и позитивные подвижки, в частности, благодаря работе Контактной группы восстановлены грузовые железнодорожные перевозки через линию разграничения на Донбассе.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.