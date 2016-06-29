Красногорск, 29 июня, 2016, 17:19 — ИА Регнум. К новому учебному году 2016−2017 в Подмосковье будет закуплено более 4 миллионов учебников. Всего в области на эти цели будет выделено 1,45 миллиарда рублей. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области Ольгу Забралову.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

По словам зампреда Забраловой, учебники появятся в школьных библиотеках Подмосковья уже в июле, так что каждый школьник будет обеспечен учебным пособием.

«На приобретение учебников к новому 2016−2017 учебному году в Подмосковье выделено 1,45 миллиарда рублей. Всего осенью подмосковные школьники получат 4,3 миллиона новых учебников. Учебные издания закупаются по всем предметам. Все они будут поставлены в школьные библиотеки до 15 июля, каждый ребенок будет обеспечен учебниками», — пояснила зампред.

Отметим, что в 2016 году на оснащение 1 376 дневных школ Подмосковья, в которых обучается более 700 тысяч школьников, было выделено на 4,6 миллиона рублей больше чем в прошлом году.